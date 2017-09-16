بالصور.. إجراءات أمنية مشددة في أول يوم دراسة بجامعة المنصورة

الدقهلية- رامي القناوي:

فرض مسؤولو الأمن الإداري بجامعة المنصورة، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة بجميع بوابات الجامعة، خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجامعي واستقبال الطلاب.

ونظمت جميع كليات الجامعة بالتنسيق مع إدارة التواصل الطلابي حفلات لاستقبال الطلاب الجدد، فيما بدأت الكليات النظرية محاضرات أول أيام العام الدراسي الجديد وسط إقبال من الطلاب.

وتزينت الجامعة لاستقبال الطلاب بلافتات ترحيبية وإرشادية لاستقبال وإرشاد الطلاب، ونصبت فرق الجوالة معسكرات داخل الحدائق لجذب الطلاب، وخصصت كل كلية طلاب من لجان التواصل لتوجيه المستجدين والرد على استفساراتهم.

ونظمت العديد من الكليات لقاءات استقبال الطلاب، لتعريف الطلاب بأسلوب الدراسة والمناهج الدراسية، والساعات المعتمدة، وكذلك البرامج المميزة داخل كل كلية وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.

من جهه أخرى تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المدن الجامعية الجديدة، للوقوف على حالتها الإنشائية ومستوى الترميم بالمدن خلال أول أيام تسكين الطلاب المغتربين.

وزار نائب رئيس الجامعة مدينة خديجة بنت خويلد للطالبات، وتفقد غرف السكن، وعملية التسكين موجها بتنفيذ كافة متطلبات الطالبات وإزالة المعوقات، كما زار عبدالباسط مدينة عثمان بن عفان للطلاب وتفقد الأسرة ودورات المياه وتجهيزات المبنى، وأعطى تعليماته بسرعة تنفيذ الخطة الترميمية للمبنى، وتسكين الطلاب في أسرع وقت، وتحديث غرف الإقامة.

وقال نائب رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة أعطت أولوية كبرى للمدن الجامعية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لإضافة أسرة وزيادة عدد الطلاب المقيمين، حيث كانت المدن الجامعية تستوعب 6 آلاف طالب، وحاليا سنستقبل ما يزيد عن 8 آلاف طالب.

وأضاف عبدالباسط، أن الجامعة هذا العام تستقبل 170 ألف طالب، منهم 35 ألف طالب مستجد، بالإضافة إلى 20 ألف طالب دراسات عليا، وسط تشديدات أمنية، وإدارية داخل حرم جامعة المنصورة.