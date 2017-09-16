بالصور- رئيس جامعة القاهرة يهدي درع الخريجين لوزير التعليم العالي

كتب-محمد قاسم:

تصوير- نادر نبيل:

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، درع خريجي الجامعة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارة الأخير للجامعة.

وقال الخشت، إن الوزير من خريجي كلية طب الفم و الأسنان بالجامعة لذا يستحق هذا الدرع، مضيفاً: "شايفين الجامعة بتخرج ايه" في إشارة إلى أن الجامعة تخرج وزراء.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن مبادرة للمشاركة الطلابية لمناقشة كافة القضايا البحثية والقومية مع القيادات الجامعية بهدف دمج الطلاب في صنع القرار.

كما أعلن أن الجامعة ستخصص جائزة للخريج المتميز من كليات الجامعة، وضم طلاب لمجلس الجامعة للثقافة والتنوير.