وزير التعليم العالى يفتتح معرض مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت- داليا شبل:

استقبل الطلاب الجدد بجامعة القاهرة، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى حفل استقبال نظمته الجامعة.

كما استقبلت فرقة للإنشاد الدينى الوزير أثناء قص شريط معرض مشروعات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدأ طلاب الجامعة فى عروضهم الفنية والرياضية لاستقبال وزير التعليم العالي العالى، حيث بدأ فريق البنات للياقة البدنية باستعراض موسيقى رياضي، تلاه الفريق الرياضي والذى قام بعمل عروض للعبة الكاراتية، تلاه عرض الملاكمة.

وكان وزير التعليم العالى قد بدأ "عبد الغفار" جولته التفقدية لاستعدادات الجامعة لبداية الدراسة، من أمام مبنى القبة، بعد عزف السلام الوطنى ورفع العلم والتحية.

وانطلق وزير التعليم العالي، مع عدد من الطلاب إلى تفقد كليات الجامعة، للوقوف على استعدادات الكليات فى اليوم الأول للدراسة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من نواب وعمداء الكليات فى استقبال الوزير ومرافقته أثناءجولته بحرم الجامعة.​