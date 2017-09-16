أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالى يفتتح معرض مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالى يفتتح معرض مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة

02:01 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالى يفتتح معرض مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:

استقبل الطلاب الجدد بجامعة القاهرة، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى حفل استقبال نظمته الجامعة.

كما استقبلت فرقة للإنشاد الدينى الوزير أثناء قص شريط معرض مشروعات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدأ طلاب الجامعة فى عروضهم الفنية والرياضية لاستقبال وزير التعليم العالي العالى، حيث بدأ فريق البنات للياقة البدنية باستعراض موسيقى رياضي، تلاه الفريق الرياضي والذى قام بعمل عروض للعبة الكاراتية، تلاه عرض الملاكمة.

وكان وزير التعليم العالى قد بدأ "عبد الغفار" جولته التفقدية لاستعدادات الجامعة لبداية الدراسة، من أمام مبنى القبة، بعد عزف السلام الوطنى ورفع العلم والتحية.

وانطلق وزير التعليم العالي، مع عدد من الطلاب إلى تفقد كليات الجامعة، للوقوف على استعدادات الكليات فى اليوم الأول للدراسة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من نواب وعمداء الكليات فى استقبال الوزير ومرافقته أثناءجولته بحرم الجامعة.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالى يبدأ زيارته لجامعة القاهرة بتحية العلم

    أخبار

  • بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

    أخبار

  • وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة"

    أخبار

  • بالصور - طلاب عين شمس يؤدون تحية العلم بحضور وزير التعليم العالي

    أخبار

إعلان

d23f9c44f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد