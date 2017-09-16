وزير التعليم العالى يبدأ زيارته لجامعة القاهرة بتحية العلم
وزير التعليم العالى يبدأ زيارته لجامعة القاهرة بتحية العلم
02:01 م السبت 16 سبتمبر 2017
وزير التعليم العالى
كتبت- داليا شبل:
استقبلت جامعة القاهرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى أول أيام العام الدراسي الجديد.
وبدأ "عبد الغفار" جولته التفقدية لاستعدادات الجامعة لبداية الدراسة، من أمام مبنى القبة، بعد عزف السلام الوطنى ورفع العلم والتحية.
وانطلق وزير التعليم العالي، مع عدد من الطلاب إلى تفقد كليات الجامعة، للوقوف على استعدادات الكليات فى اليوم الأول للدراسة.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من نواب، وعمداء الكليات فى استقبال الوزير ومرافقته أثناء جولته بحرم الجامعة.
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