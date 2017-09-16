بالفيديو: حاولوا سرقة حقيبتها ...شاهد ماذا فعلت

كتبت - نرمين الجلاد:

أظهرت إحدى الفتيات شجاعة مثيرة للإعجاب، حين قاومت لصين حاولا سرقة حقيبة يديها بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا،حيث كشفت كاميرات مراقبة تصدي فتاة للصوص حاولوا سرقة حقيبة يدها، إلا أنها تمسكت بها وقاومت السلاح الناري الذي كان بأيدي أحدهم وصوبه إلى رأسها، حسب ما جاء في موقع "سبوتنيك".

وظهر في المقطع المصور الفتاة وهي تسير في شارع هادئ بأحد أحياء جوهانسبرج، وفجأة نزل شابين من سيارة توقفت خلفها وحاولا سرقة حقيبة يدها إلا أنها تمسكت بها وفشلت كذلك محاولات اللص خطف الفتاة.

وقالت الفتاة التي تدعى نوكسولو نتوسي،"كان من المستحيل أن أترك لهم الحقيبة لأن كانت تحتوي رسالة الماجستير التي قمت بتحضيرها وتعبت على إنجازها ولم يكن لدي نسخة منها".

وأوضحت نوكسولو أن الشرطة ألقت القبض على اللصين لأن أرقام لوحة السيارة التي استخدموها في السرقة ظهرت على كاميرات المراقبة.