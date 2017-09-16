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وزير الكهرباء يعلق على فاتورة الـ51 ألف جنيه: "هحقق في الموضوع بنفسي"

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يعلق على فاتورة الـ51 ألف جنيه: "هحقق في الموضوع بنفسي"

01:41 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إنه يجب على كل من يرى زيادة في فواتير الكهرباء بشكل مرتفع للغاية التوجه بشكوى على الفور لمعرفة الأسباب.

وما بين 6 آلاف وأكثر من 50 ألف جنيه، فوجئ العشرات من أهالي مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بفواتير كهرباء شهر سبتمبر مرتفعة للغاية، ما أثار غضب الأهالي، خاصة وأنها تخص شققًا سكنية لا تحوي سوى الأجهزة المنزلية البسيطة.

وأضاف الوزير في تصريحات لمصراوي، أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الفواتير بدون معرفة السبب، خاصة أنه من الوارد أن يكون قراءة العداد خطأ، أو عيب في العدادات، وذلك لن يتضح الا بالفحص في الشكاوي قائلا: "لو ليه حق هيرجعله وانا بنفسي اللي حقق في الموضوع".

ولفت وزير الكهرباء إلى أن من يتحدث عن الزيادة في فاتورته، عليه مراجعة استهلاكه خاصة أنه من الطبيعي أن يزيد الاستهلاك خلال فصل الصيف لكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية، وأن خطة الوزارة في الوقت الحالي هي التحول التدريجي لاستخدام العدادات الإليكترونية "مسبقة الدفع"، للتغلب على المشكلات التي تواجه المستهلكين.

وعن كيفية اكتشاف وجود عيب في العدادات، قال الوزير، إنه في حالة زيادة الفاتورة عن الحد المألوف أو ملاحظة قراءة العداد للاستهلاك بشكل أكبر من الطبيعي عليه التقدم بطلب فحص لمعرفة السبب.​

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مصراوي Masrawy

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