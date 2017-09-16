بالصور.. إحالة 65 من العاملين بمستشفى أشمون في المنوفية للتحقيق

المنوفية- مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، مجازاة 65 من العاملين بمسشفى أشمون العام وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لسرور على المستشفى تفقدت خلالها الاستقبال والطوارئ واطمأنت على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء به.

كما تفقدت سرور، غرفة المناظير الجديدة التي يتم تطويرها حاليا وتوسعة قسم الحضانات.

كما اطمأنت على خط سير التعقيم المركزي بعد تطويره والمرور على العناية المركزة وعناية القلب ومبنى الكلى الصناعي بالكامل واستمعت إلى بعض شكاوى المرضى وحلها فورا، كما تفقدت ورشة العمل التي تعقد بالمستشفى لأطباء الأطفال بالمديرية.