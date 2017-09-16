أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«أودي» تضاعف السرعات الممكنة لسيارتها ذاتية القيادة

Google+ Print
«أودي» تضاعف السرعات الممكنة لسيارتها ذاتية القيادة «أودي» تضاعف السرعات الممكنة لسيارتها ذاتية القيادة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت شركة "أودي" الألمانية، عن تقنيات متطورة للقيادة الذاتية من المستوى الثالث، والتي تقدمها لأول مرة في سيارتها السيدان الفاخرة "A8".

وبحسب "CNET"، فإن الشركة الألمانية تمكنت من صياغة تقنية مضاعفة السرعات المسموح بها في السيارات ذاتية القيادة، والمعروفة على مستوى العديد من المعايير المنظمة لصناعة هذا الطراز المتطور من المركبات.

شاهد أيضا

وأكدت "أودي" أن برامج القيادة الآلية الموضوعة في "A3” الجديدة، قد تمكنها من السير بسرعة 130 كم/ ساعة، وهو أعلى معدل ممكن للسيارات ذاتية القيادة في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"