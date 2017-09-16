«أودي» تضاعف السرعات الممكنة لسيارتها ذاتية القيادة

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كشفت شركة "أودي" الألمانية، عن تقنيات متطورة للقيادة الذاتية من المستوى الثالث، والتي تقدمها لأول مرة في سيارتها السيدان الفاخرة "A8".

وبحسب شبكة "CNET"، فإن الشركة الألمانية تمكنت من صياغة تقنية مضاعفة السرعات المسموح بها في السيارات ذاتية القيادة، والمعروفة على مستوى العديد من المعايير المنظمة لصناعة هذا الطراز المتطور من المركبات.

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وأكدت "أودي" أن برامج القيادة الآلية الموضوعة في "A3” الجديدة، قد تمكنها من السير بسرعة 130 كم/ ساعة، وهو أعلى معدل ممكن للسيارات ذاتية القيادة في العالم.