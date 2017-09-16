حسام غالي يساند نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم السبت، أن حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق ولاعب النصر السعودي الحالي، أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية ببعض لاعبي القلعة الحمراء قبل مباراة الترجي التونسي.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحث قائد الأهلي السابق العديد من لاعبي القلعة الحمراء على الفوز بمباراة الترجي المترقبة، خاصة وأنها دافع قوي وخطوة للأمام نحو تحقيق اللقب التاسع في تاريخ المارد الأحمر.

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وتمنى غالي لزملائه كل التوفيق بالمباراة وأن تنتهي المباراة بنتيجة إيجابيه تسهل مباراة العودة في تونس يوم 23 سبتمبر الجاري.

وكان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.