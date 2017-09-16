«كوبر» يطالب بصرف مكافآت لقاء أوغندا للمستبعدين

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طلب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، صرف مكافأة الفوز على أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، للاعبين المستبعدين من القائمة وهم محمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي.

ووافق اتحاد الكرة على طلب الأرجنتينى، حيث يحصل كل لاعب على 16 ألف جنيه، ويدرس مسئولو الجبلاية صرف مكافأة أيضًا لكل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وأيمن أشرف ومصطفى فتحي بناءً على توصية من كوبر.

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ويذكر أن منتخبنا الوطنى يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على أوغندا فى الجولة الماضية بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.