4 نجوم فقط من الأهلي سجلوا في الترجي

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يلتقي فريق الأهلي مع الترجي التونسي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف حتى يؤمن الفريق نفسه بشكل جيد قبل مواجهة الإياب، ويوجد في قائمة الأهلي الحالية 4 لاعبين فقط سجلوا في شباك الترجي خلال الفترة الماضية، نستعرضهم لكم في السطور التالية:

أحمد فتحي

يعد أحمد فتحي أول هؤلاء اللاعبين بهدفه الشهير في مرمى الترجي في استاد القاهرة من تسديدة صاروخية في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2011، والذي فاز به الأهلي 2/1.

وليد سليمان

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جاء وليد سليمان في المركز الثاني بعد فتحي بهدفه الرائع خلال إياب نهائي دوري الأبطال عام 2012، وهو هدف الفوز للأحمر في لقاء فاز به الأهلي 2/1.

عبد الله السعيد

جاء عبد الله السعيد في المرتبة الثالثة بهدفين، وهو ثالث اللاعبين الذين سجلوا بالترتيب الزمني وأولهم بعدد الأهداف، حيث أحرز هدفين في مرمى الترجي في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية عام 2015.

مؤمن زكريا

أما اللاعب الأخير فهو مؤمن زكريا وسجل الهدف الثالث لفريقه في نفس لقاء بطولة الكونفيدرالية عام 2015.