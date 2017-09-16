أخبار عاجلة

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«الجبلاية» توافق على توفير زي موحد للحكام

Google+ Print
«الجبلاية» توافق على توفير زي موحد للحكام «الجبلاية» توافق على توفير زي موحد للحكام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه اقترح على مجلس الجبلاية توفير زي موحد "بدل" للحكام يذهبون بها للملعب، ووافق المجلس بالفعل، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«التحرير».

وتابع رئيس لجنة الحكام أن تقنية الحكم الخامس ستطبق بداية من الأسبوع الرابع أو الخامس للدوري، حيث إن اتحاد الكرة ينتظر أولًا وصول موافقة "فيفا" على تطبيق تقنية حكم الفيديو، وفي حالة الموافقة عليها لن يتم تطبيق تقنية الحكم الخامس والعكس صحيح.

شاهد أيضا

ونفى عبد الفتاح ما تردد عن ضرورة وجود حكام دوليين لشغل مهمة الحكم الخامس في المباريات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير معمول به في أي دوري في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)