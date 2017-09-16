«الجبلاية» توافق على توفير زي موحد للحكام

التحرير

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كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه اقترح على مجلس الجبلاية توفير زي موحد "بدل" للحكام يذهبون بها للملعب، ووافق المجلس بالفعل، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«التحرير».

وتابع رئيس لجنة الحكام أن تقنية الحكم الخامس ستطبق بداية من الأسبوع الرابع أو الخامس للدوري، حيث إن اتحاد الكرة ينتظر أولًا وصول موافقة "فيفا" على تطبيق تقنية حكم الفيديو، وفي حالة الموافقة عليها لن يتم تطبيق تقنية الحكم الخامس والعكس صحيح.

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ونفى عبد الفتاح ما تردد عن ضرورة وجود حكام دوليين لشغل مهمة الحكم الخامس في المباريات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير معمول به في أي دوري في العالم.