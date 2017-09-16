الأهلى والترجي.. «وشهم حلو على بعض»

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ساعات قليلة متبقية على المواجهة المرتقبة بين الأهلى المصرى والترجى التونسي، والمقرر لها فى الـ7:00 مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن مواجهة اليوم تعد الـ15 فى تاريخ المواجهات التى جمعت الفريقين، فقد تقابل الأهلى أمام الترجى فى 14 مناسبة من قبل فى 7 بطولات إفريقية جمعت الفريقين.

ومن المصادفة أنه عندما يتقابل الأهلى المصرى والترجى التونسي فى البطولات الإفريقية، يتوج أحدهما بالبطولة أو يحصل على لقب الوصيف كأقل تقدير.

وفى السطور التالية يستعرض لكم "التحرير" مواجهات الأهلى والترجى والتى انتهت فى آخر المطاف بتتويج أحدهما على النحو التالى:

- الأهلى بطل إفريقيا 2001

واجه الأهلى فى هذه البطولة فريق الترجى التونسي فى دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، بينما تأهل الأهلي بعد أن تعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 في مباراة العودة في تونس بهدف سيد عبد الحفيظ الشهير، وتُوج الأهلي باللقب في هذا العام على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

- 2007 الأهلى يقصي الترجي ويحتل مركز الوصيف للبطولة

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، ونجح الأهلى فى إقصاء الترجى التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-صفر، فى مباراة الذهاب فى القاهرة، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى لقاء العودة برادس بهدف دون رد، ليتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية ويواجه النجم الساحلى ويخسر البطولة، ويكتفى بمركز الوصيف.

- الترجي يخسر نهائي دوري الأبطال 2010 أمام مازيمبي الكونغولي

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تقابل الأهلى أمام الترجى فى هذه البطولة، ونجح الترجى التونسي في إقصاء الأهلى فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال، بعد الهدف المارادونى الشهير الذى أحرزه إينرامو بيده، ليتأهل الترجى إلى النهائى، ويخسر البطولة أمام مازيمبى ويحتل مركز الوصيف.

- الترجي يتفوق على الأهلي ويتوج بالنجمة الثانية في تاريخه عام 2011

تقابل الأهلى والترجى فى هذه البطولة بدورى المجموعات، خسر الأحمر في لقاء الذهاب بتونس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، وأكمل الفريق التونسي مشواره فى البطولة وتأهل إلى النهائى ويحصل على اللقب.

- نهائي مثير ينتهي لصالح الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2012

فاز الأهلى على الترجى فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين بدورى أبطال إفريقيا عام 2012، بهدفى جدو والسيد حمدى فى رادس معقل الفريق التونسي، ليتوج الأهلى بالنجمة السابعة فى تاريخه عن جدارة واستحقاق.

- الأهلي بطل الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه عام 2015

توج الأهلى بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" عام 2015 على حساب سيوى سبور، وكان الأهلى قد تقابل أمام الترجى فى هذه البطولة ذهابا وإيابًا بـ4 أهداف مجموع المباراتين، ليثبت أحقيته بالتتويج باللقب.