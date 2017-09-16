قائمة الخطيب تفشل في حشد الأعضاء بأول تجمع رسمي داخل النادي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فشل أول تجمع رسمي لقائمة محمود الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وتجمع أمس الجمعة كل من خالد مرتجى، ومحمد الجارحى، ومحمد الدماطي، وطارق قنديل، ومحمد مرجان وهشام العامرى فاروق، على أمل التفاف أعضاء النادي حولهم، الأمر الذي لاقي تجاهل جميع الأعضاء.

شاهد أيضا

وعقب تجاهل أعضاء الجمعية العمومية بالجزيرة لهم، قاموا بإبلاغ الخطيب بعدم الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة.

يذكر أن محمود الخطيب، أعلن ترشحه رسميا على مقعد رئاسة النادي الأهلي المقبلة، خلال الأيام القليلة الماضية.