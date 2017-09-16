مدارس أسوان.. قمامة وصرف صحي ومبان آيلة للسقوط (صور)

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تستقبل محافظة أسوان العام الدراسى الجديد، وسط استمرار أجواء الإهمال ومخاطر المباني المدرسية، وهو ما دعا أولياء الأمور بقرية بنبان، غرب مركز دراو، للشكوى من المياه الجوفية التى أغرقت الشوارع المؤدية إلى المدرسة الابتدائية بالقرية، الأمر الذى يمثل تحديا كبير أمام التلاميذ وأسرهم، وهي أزمة مستمرة منذ العام الماضي.

يقول إبراهيم البرنس أحد الأهالى بقرية بنبان: إن الأهالى غاضبة بسبب استمرار ظاهرة المياه الجوفية والتى أدت إلى تراكم المياه وارتفاع منسوبها ليصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من نصف متر، خاصة فى المناطق والطرق المؤدية إلى المدرسة الابتدائية، والتى يستشعر خلالها الأهالى خطورة نظرا لإمكانية نقل عدوى الملاريا والحشرات الوبائية لابنائهم فى أي لحظة"، وأضاف أن أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالمحافظة والوحدة المحلية القروية ومسئولى مجلس مدينة دراو، للتحرك وإنقاذ الموقف خشية من تعرض التلاميذ لمكروه.

ومن قرية بنبان إلى منطقة أبو الريش بحرى، شمال مركز أسوان، حيث تعانى مدرسة مجمع أبو الريش بحرى الابتدائية، من إهمال طوال أكثر من 60 عاما، منذ إنشاء المجمع، حيث لم يطوله أى تطوير وباتت مبانيه فى وضع مذرى يهدد حياة الطلاب والتلاميذ فى أى لحظة، فضلا عن تراكم القمامة والإهمال وتردى الأوضاع داخل وخارج أسوار المجمع.

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يقول ضياء الدين خيري عضو مجلس محلي محافظة أسوان السابق، إن المسئولين التعليميين لا يحترموا أدمية ابنائنا من الطلاب والتلاميذ بالمجمع التعليمى، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى لسوء حال مجمع مدارس أبو الريش، سواء على مستوى الخدمات التعليمية، أو بالنسبة للأساسات وتهالك المبانى والفصول الدارسية، حتى أن المجمع لا يوجد به أى أسوار أو بوابة دخول خاصة، بل يستخدم الطلاب والمدرسين بوابة مشتركة مع الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري، كما أن المبانى أصبحت مهددة بالسقوط فى أى لحظة، نظرا للتصدعات الموجودة فى الجدران والتشققات التى ظهرت بالأسقف، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لدى أولياء الأمور بمنع ابنائهم من الذهاب للمجمع هذا العام فى ظل استمرار الوضع الخطير.

من جهته، رد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن المديرية استعدت حاليا لبدء العام الدراسى الجديد، من خلال صيانة وإعادة تأهيل 31 مدرسة بدائرة المحافظة، منها 22 مدرسة تعليم عام، و9 مدارس تعليم فنى، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من 14 عضوا بديوان المديرية منوط بها المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد أى سلبيات أو مشكلات لسرعة معالجتها وحلها قبل بداية الدراسة.

تبدأ الدراسة بأسوان فى 1349 مدرسة، وبحضور 327 ألفا و374 طالب وطالبة.