«التعليم»: طباعة 98% من كتب العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أنه تم الانتهاء من طباعة 98% من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2017 - 2018.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، إن نسبة طباعة كتب التعليم الابتدائي بلغت 98%، و97% للتعليم الإعدادي والثانوي العام، و100% للتعليم الفني التجاري، والصناعي، والزراعي، والإعدادي المهني.

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وأضافت أنه بالنسبة لكتب التربية الفكرية والصم وضعف السمع فإن نسبة الطباعة 100%، والخط العربى بنسبة 85%، وفيما يتعلق بكتب اللغات فالنسبة 97%، ورياض الأطفال 100%.

ووجهت الوزارة المديريات بسرعة صرف توريد الكتب قبل بداية العام الدراسي الجديد.