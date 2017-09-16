وزير النقل يتفقد محور كوبري طما بسوهاج ويفتتح مزلقان المراغة (صور)

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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على ضرورة الانتهاء من أعمال كوبري طما العلوي على النيل وافتتاح المشروع مع نهاية شهر فبراير من العام القادم 2018.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم للأعمال الإنشائية بمشروع محور كوبري طما العلوي على النيل، والوقوف على حجم الإنجاز بالمشروع وأهم المعوقات، يرافقهم اللواء عادل الترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال وزير النقل: إن "نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى من المشروع بلغت 85% تقريبًا، وهي الأعمال الواقعة بنطاق محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية نحو 18% بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه".

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وأضاف أن كوبري طما العلوى على النيل من المشروعات الحيوية الهامة لمحافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تساعد على خلق محاور تنموية جديدة، ويبلغ طول الكوبري 11 كم تقريبًا، ويربط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بمركز ومدينة طما والطريق الزراعي الشرقى بناحية البدارى بمحافظة أسيوط.

من جانبه، صرح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم أن محور كوبري طما، يعد استكمالًا للمشروعات التنموية الهامة على أرض المحافظة لخدمة المراكز الشمالية وربط الطرق شرق النيل بالطرق الغربية بتلك المراكز لتسهيل حركة التجارة ودعم المناطق الصناعية و تقليل الضغط على الطرق القائمة، مشيرًا إلى أن محور كوبري جرجا - دار السلام الذي افتتحه رئيس الجمهورية هذا العام لخدمة مراكز جنوب المحافظة ومحور كوبري طما الذي يخدم مراكز شمال المحافظة يمثلان نقلة نوعية كبيرة لمحافظة سوهاج على طريق تحقيق التنمية الشاملة.

كما افتتح وزير النقل خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج المزلقان الجديد على السكة الحديد بمدينة المراغة والذي يربط شرق السكة الحديد بغربها، وذلك في إطار مجهودات الوزارة لتطوير المزلقانات للحفاظ على سلامة المواطنين.