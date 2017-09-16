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محافظ الإسكندرية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مواعيد النوات وتوقعات الأرصاد

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محافظ الإسكندرية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مواعيد النوات وتوقعات الأرصاد محافظ الإسكندرية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مواعيد النوات وتوقعات الأرصاد

التحرير

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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية: إنه "تم تشكيل لجنة للأزمات والكوارث من ضمن أعمالها متابعة توقعات الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار بـ٧٢ ساعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها"، موضحًا أن المحافظة تكثف أعمالها في الفترة الحالية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من جاهزية كافة محطات الرفع واستعدادات مراكز الطوارئ وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لاستقبال موسم النوات الشديدة والأمطار.

وأشار "سلطان" إلى أن المحافطة قامت بتطبيق عدة نماذج محاكاه مفاجأة، لاختبار جاهزية المناطق المنخفضة وكافة الأنفاق والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

وحدات تصريف مياه

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية اليوم، لمحطتي طلمبات الماكس للصرف الزراعي، للتأكد من تأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع، ووصول المناسيب بالمصرف للمناسيب التصميمية، ولاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار .

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد المحطة بـ٣ مصادر للكهرباء، علاوة على وحدتين توليد تربينيه متنقلة قدرة كل وحدة ٢٥٠٠ كم / وات، مشيدًا  بالمستوى المتميز للمحطة وإخلاص جميع العاملين بها.

الجدير بالذكر أن محطتي طلمبات الماكس للصرف الزراعي تم إنشاؤها عام ١٩٦٣ وتم إحلالها عام ١٩٩٧، حيث تتضمن كل محطة ٦ وحدات، بتصريف الوحدة ٤ متر مكعب / ثانية، والرفع الاستاتيكي للمحطات بمجرى من مصرف الماكس ومجرى الطرد البحر المتوسط، وتم تجهيزه للمناسيب التصميمية استعدادًا لموسم الأمطار.

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التحرير

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