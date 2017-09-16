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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 24 32
وسط الدلتا 24 32
الإسكندرية 25 31
بلطيم 23 30
مطروح 21 28
السلوم 20 29
سيوة 21 32
بورسعيد 24 31
دمياط 24 30
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 21 32
السويس 22 33
رأس سدر 23 33
نخل 19 32
نويبع 27 33
طابا 21 33
كاترين 17 33
الطور 25 31
شرم الشيخ 27 34
الغردقة 24 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 25 32
بني سويف 21 33
المنيا 21 33
أسيوط 21 34
سوهاج 24 35
قنا 24 36
الأقصر 23 36
أسوان 25 37
أبو سمبل 25 36
الوادي الجديد 23 34
شلاتين 25 36
أبو رماد 24 35
راس حدربة 23 34
حلايب 23 33
 

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