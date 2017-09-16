«النقض» تطالب النائب العام بالتحقيق مع «بن جاسم» في قضية التخابر مع قطر

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قرر المستشار حمدى أبو الخير، رئيس محكمة النقض، بإحالة أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، مما تسببب في الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادى وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وقضت محكمة النقض اليوم السبت بتأييد الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد 15 سنة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

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وتضمنت أسماء المتهمين الذين قررت المحكمة تأييد الأحكام ضدهم كلا من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي، وأحمد محمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي وأحمد علي عبده عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل.