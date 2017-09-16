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هيتسفيلد: مولر سيعاني مع بايرن ميونيخ هذا الموسم

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هيتسفيلد: مولر سيعاني مع بايرن ميونيخ هذا الموسم هيتسفيلد: مولر سيعاني مع بايرن ميونيخ هذا الموسم

التحرير

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أعرب مدرب بايرن ميونيخ السابق أوتمار هيتسفيلد عن توقعه بأن يعاني توماس مولر خلال هذا الموسم رفقة بايرن ميونيخ، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وشارك مولر في مباراة بايرن ميونيخ الأولى في الموسم أمام باير ليفركوزن، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الثانية أمام فيردير بريمين.

وعاد مولر من جديد إلى التشكيل الأساسي في المباراة الثالثة التي خسرها البايرن أمام هوفنهايم، قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أندرلخت.

وبات مستقبل مولر مع بايرن ميونيخ محل شك لدى البعض، خاصة أنه لا يناسب خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يفضل الاعتماد على طريقة 4-3-3.

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وغاب مولر عن العديد من المباريات الهامة في نهاية الموسم الماضي، بما فيها الخسارة في نصف نهائي كأس ألمانيا أمام بروسيا دورتموند، ولقاء العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والفوز الصعب على الوصيف لايبزيج 5-4.

وبدوره يرى هيتسفيلد الذي توج مع بايرن ميونيخ كمدرب بخمسة ألقاب في الدوري الأالماني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، أن مولر لم يعد اللاعب الهام بالنسبة لأنشيلوتي.

وأكد هيتسفيلد أن الموسم الجاري سيكون صعبًا للغاية على مولر، خاصة أن أنشيلوتي أرسل رسائل واضحة في المباريات الهامة بأن مولر لن يكون له دور فيها.

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التحرير

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