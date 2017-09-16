ضبط أسلحة نارية بحوزة هارب من المؤبد يختبئ بالمنطقة الجبلية بالصف

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على مسجل خطر هارب من حكم بالمؤبد، اتخذ من المنطقة الجبلية بالصف، نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمه.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير بمباحث الجيزة، أن هارب من حكم بالسجن المؤبد شهرته "منصور هيكل"، 28 سنة، يختبئ في المنطقة الجبلية بمركز الصف، وبحوزته أسلحة نارية يستخدمها في ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.

تم توجيه مأمورية بقيادة اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق، والعقيد محمد عبد الشكور، رئيس مباحث الصف، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة بالطريق الدولي، وبحوزته بندقية آلي، وأخرى خرطوش، و59 طلقة مختلفة الأعيرة.

أمام العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للأسلحة للدفاع عن نفسه خوفا من ضبطه، وأقر بالحكم الصادر ضده.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.