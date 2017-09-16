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الأضرار التي تلحق بطفلك جراء إدمان "السوشيال ميديا"

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مصراوي Masrawy

الأضرار التي تلحق بطفلك جراء إدمان "السوشيال ميديا"

01:24 م السبت 16 سبتمبر 2017

الأضرار التي تلحق بطفلك جراء إدمان "السوشيال ميديا

كتبت- ميرا ماهر:

أصبح معظمنا، كباراً وصغاراً، يدمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، حيث نقلت وكالة "الأناضول" التركية، إن كثرة استخدام "السوشيال ميديا" يؤثر على مستوى تحصيل الأطفال الدراسي.

وشدد "لافنت أرسلان" عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة "قيريق قلعة" التركية، والمختص بوسائل التواصل الاجتماعي، على ضرورة التحكم بكيفية استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وأشار إلى أنهم يقضون الكثير من الوقت على تلك المواقع مما يؤدي إلى مشاكل في التواصل المباشر مع الآخرين.

وأضاف:"هذا فضلاً عن انخفاض مهارات القراءة والفهم، وتراجع التحصيل الدراسي والتركيز والاهتمام لدى الأطفال، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بعضلتي اليد والرقبة".

كما أنه يمكن للأطفال تلقي معلومات غير مهمة ولا تناسب أعمارهم، من خلال الاستخدام المفرط لتلك الوسائل، إلى جانب تعلمهم عادات سيئة هم في غنى عنها واستخدامهم لألفاظ بذيئة، فضلاً عما يلحق بهم من خلل في النوم والأكل.

قدم "أرسلان" طرق للسيطرة على إدمان الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق وضع قواعد لاستخدامها وعدم السماح لمن هم دون العاشرة التعامل مع الكمبيوتر بشكل مباشر دون رقابة.

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مصراوي Masrawy

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