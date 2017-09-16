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ميناء دمياط يصدّر 20 ألف طن ميثانول ويستقبل 9 سفن

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يصدّر 20 ألف طن ميثانول ويستقبل 9 سفن

01:38 م السبت 16 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يصدّر 20 ألف طن ميثانول ويستقبل 9 سفن

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم السبت، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 20500 طن ميثانول و2750 طن رمل زجاجي و2450 طن داي أمونيوم و1500 طن يوريا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2580 طن قمح، فيما غادرت 65 سيارة بحمولة 3179 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 168156 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67940 طنًا.

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