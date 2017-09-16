بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس ومركز تدريب الأبعادية

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة ، اليوم السبت، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتابع عبد الفتاح، خلال جولته عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، ووتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

كما تفقد مركز تدريب الشرطة بالأبعادية وتابع سير البرنامج التدريبى مع بداية العام التدريبي الجديد، وناقش الضباط والأفراد حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوط القيام بها، وطالبهم بالاستفادة بالجرعة التدريبية، كماوجه بحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم اثناء ترددهم على الأقسام والمراكز أو الأماكن الشرطية المختلفة .