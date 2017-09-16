24 سبتمبر.. الاختبار التقييمي للمتقدمات لوظيفة الواعظات بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

صرح الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم السبت، أنه جرى تحديد يوم الـ24 من الشهر الجاري لإجراء الاختبارات للمتقدمات للعمل كواعظات بالمساجد، بمقر ديوان عام مديرية أوقاف الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وبإشراف مباشر منه.

كما أشار الدكتور بخيت، في بيان له، إلى أنه يشترط في المتقدمات الحصول على شهادات أزهرية أو معاهد إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف أنه سيجري التسليم للمقبولات فور الانتهاء من الاختبار وإجراء المقابلة الشخصية لهن.

يذكر، أنه جري الإعلان، في وقت سابق، عن تلك المسابقة على الموقع الخاص بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد.