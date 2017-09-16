بالصور.. مندوب من رئاسة الوزراء يزور الغربية لمناقشة المشروعات المتعثرة
بالصور.. مندوب من رئاسة الوزراء يزور الغربية لمناقشة المشروعات المتعثرة
01:31 م السبت 16 سبتمبر 2017
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الغربية- مروة شاهين:
التقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم السبت، الدكتور محمد فرجاني مندوب رئاسة مجلس الوزراء، بديوان عام المحافظة لمناقشة المشروعات المتعثرة في مجالات الصحة والصرف الصحي والطرق والشباب والرياضة، وكيفية إزالة المعوقات التي تحول الانتهاء منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الغربية، وحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحي عبدالغني السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنيه بالمشروعات.
وخلال الاجتماع أشار المحافظ، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعدين.
وأصدر توجيهاته المشددة بسحب المشروعات في حالة تقاعس المقاولين وإسنادها إلى شركات أخرى تقوم بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت وعدم التقييد بالروتين وتيسير الإجراءات، وذلك لسرعة تنفيذ جميع المشروعات فى الأوقات المحددة لها.
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