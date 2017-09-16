بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

كتب- محمد قاسم:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية بخير، وشباب مصر بخير، وهذه رسالة الوزارة إلى المجتمع المصري.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش زيارته لجامعة القاهرة، اليوم، السبت، أن هذه الرسالة ليست من فراغ ولكن حضور الطلاب اليوم بالحرم الجامعي وانتظام المحاضرات بالمدرجات خير دليل على انتظام سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع مجلس عمداء جامعة القاهرة.