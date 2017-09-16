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بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

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مصراوي Masrawy

بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

01:36 م السبت 16 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس:

الألبوم التالى

وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة"

كتب- محمد قاسم:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية بخير، وشباب بخير، وهذه رسالة الوزارة إلى المجتمع المصري.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش زيارته لجامعة القاهرة، اليوم، السبت، أن هذه الرسالة ليست من فراغ ولكن حضور الطلاب اليوم بالحرم الجامعي وانتظام المحاضرات بالمدرجات خير دليل على انتظام سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع مجلس عمداء جامعة القاهرة.

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