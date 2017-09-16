وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة" - صور
وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة" - صور
01:27 م السبت 16 سبتمبر 2017
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بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير
كتب-محمد قاسم:
تصوير- نادر شبل:
أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، مقابلة مع طلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، خلال جولته التفقدية في الجامعة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
وتعهد الوزير، بحل مشاكل الطلاب، قائلا: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة وأنا اخد حقكم".
وافتتح وزير التعليم العالي اليوم السبت العام الدراسي الجديد من جامعتي عين شمس والقاهرة، بمراسم تحية العلم المصري والعزف على الآلات الموسيقية.
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