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بالصور - طلاب عين شمس يؤدون تحية العلم بحضور وزير التعليم العالي

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مصراوي Masrawy

بالصور - طلاب عين شمس يؤدون تحية العلم بحضور وزير التعليم العالي

01:25 م السبت 16 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

الألبوم التالى

بالصور- وزير التعليم العالي للمصريين: شباب الجامعات بخير

كتب- محمد قاسم

تصوير- نادر نبيل:

أدى طلاب جامعة عين شمس، تحية العلم ف قدر اليوم في الدراسي الأول بحرم الجامعة بحضور وزير التعليم العالي.

وافتتح الوزير العام الجديد من جامعة عين شمس، وأجرى جولة تفقدية داخل حرم جامعة عين شمس برفقة كلا من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والسادة النواب و أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين و لفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة واتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية المركزية.

وبدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني وتحية العلم تلاهما طابور حملة الأعلام علي أنغام الموسيقى العسكرية والأغانى الوطنية و قام طلاب الجامعة وفريق الجوالة. بترديد الشعارات الخاصة بهم. 

وعقب ذلك اجتمع وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس بأعضاء هيئة التدريس بقاعة علاء فايز داخل قصر الزعفران.

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