حقيقة زواج أم كلثوم وسبب رفضها الإنجاب.. أجرأ تصريحات سميرة عبد العزيز

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حلت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ضيفة على ​برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، وروت الكثير من تفاصيل رحلة مشوارها الفني وحقيقة الشائعات التى انتشرت مؤخرًا حول تسجيل منسوب لزوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن يؤكد فيه زواج كوكب الشرق "أم كلثوم" وإنجابها.

ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى..

1- أم كلثوم

نفت سميرة عبد العزيز، الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول تسجيل منسوب لزوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، يقول فيه إن كوكب الشرق أم كلثوم كانت متزوجة ولديها 3 أبناء، مشيرًا إلى أن التسجيل صحيح ولكنه لم يؤكد أن الست كانت متزوجة.

وقالت: "عندما أراد زوجى أن يكتب عنها وكان في إحدى الدول العربية وكانت أم كلثوم وقتها تحتضر وجد سيدة تبكي بشدة وتقول أمي أمي، فقال له ممكن تكون أمها أو حاضنتها، وقالوا إنها كانت متزوجة، وأكد عليه في التسجيل أن هذا الكلام ليس للنشر".

2- الاعتزال

أكدت "عبد العزيز" أنها قررت الامتناع عن الظهور في 3 مسلسلات رمضان الماضي، بسبب عدم اكتمال السيناريو وسوء التعامل بشكل شخصي، قائلة: "واحد قاللي هتاخدي كام بقى في الدور؟".

وتابعت: "إذا استمر حال الدراما على هذا المنوال ستعتزل الفن تماما. وتابعت أن المؤلف لم يعد يرغب في تقديم شيء محترم، وإنما تقديم ما يريد المنتج إنتاجه، الذي لا يتحمس بدوره إلى أي عمل إلا إذا كان سيحقق أغراضه".

3- الإنجاب

أكدت "عبد العزيز" أنها اتفقت مع زوجها الراحل على عدم الإنجاب للاستمتاع بحياتهما الزوجية، لا سيما أنها كانت التجربة الثانية لهما، وكان كل منهما له أبناء، مشيرة إلى أنهما طافا العالم وحضرا العديد من المؤتمرات الفنية والمسرحيات حول العالم.

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4- فاتن حمامة

كشفت "عبد العزيز" عن أبرز المواقف التى جمعتها بالفنانة الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، قائلة: "كنت في عمل فني لا أرغب في خوضه وقالت لي: اوعي يا سميرة تتنازلي.. التنازل في المرة الأولى يكون بداية لسلسلة من التنازلات".





5- عبد الرحمن الأبنودي

كشفت أيضًا عن حقيقة خلافها مع الراحل عبد الرحمن الأبنودي، قائلة: "لم يكن هناك أي خلاف شخصي، والقصة تتلخص في عمل فني كنت هاشترك فيه من تأليف الخال، وتحدثت مع المخرج عن وجود كلمات لا يليق أن يتم ترديدها، وبالمصادفة وجدت صحفية نقلت الأمر على أنها واقعة خلاف".

6- اكتئاب

روت "عبد العزيز" كواليس فترة مرض زوجها الراحل، وأنه سافر للعلاج على نفقة الدولة، في فترة مرضه الأولى بباريس، ولم يطلب مرة ثانية، لافتة إلى أن محفوظ أصيب بالاكتئاب عندما توقفت يده اليمنى عن الحركة، وبعدها رفض تناول الطعام؛ لأن الكتابة كانت تمثل كل حياته، وقالت: "كنا نشتري دواء علاج محفوظ عبد الرحمن من باريس عن طريق شركة مصر للطيران؛ لعدم توفره في القاهرة".

7- كتابة مذاكرتها

نفت "عبد العزيز" أن تكون لديها نية لكتابة مذكراتها أو مذكرات زوجها الراحل، مشيرة إلى أنها تعمل على كتاب تهديه للحضور في حفل تأبينه في ذكرى الـ40، ويحمل اسم "محفوظ عبد الرحمن في عيون هؤلاء"، يجمع شهادات الناس عنه، مشيرًا إلى أن المخرج حسني صالح عرض عليها عملا جديدا، إلا أنها تنتظر قراءة السيناريو.