وفاة أكبر مُعمّرة في العالم عن 117 عامًا

مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي):

توفيت في جامايكا السيدة فيوليت موس براون، البالغة من العمر 117 عاما، وهي المعمرة الأكبر سنًا بين سكان الأرض، بحسب قناة "روسيا اليوم".

أعلن ذلك اليوم، السبت، رئيس وزراء الجزيرة أندرو هولنيس في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وذكر أنه تم الاعتراف بها كأقدم معمرة على هذا الكوكب، في أبريل 2017، بعد وفاة الإيطالي إيما موران، الذي كان آخر من ولد قبل عام 1900.

يُذكر أن براون وُلدت في جامايكا في 10 مارس 1900. وفي عام 2010، أجرت مقابلة مع صحيفة محلية قالت فيها إنها لم ولا تأكل لحم الخنزير والدجاج، ولا تشرب "الروم". وأشارت إلى أنها لم تفكر قط إن كان من الضروري أن تعيش 110 سنوات. وأشارت إلى أنها لا تشعر بأن عمرها فعلا 110 سنوات.