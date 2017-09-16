الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 102

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 102 حالة.

وأوضح الدكتور أحمد العزب، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي هو الحاج صلاح محمد محمد رحمة، يبلغ من العُمر 65 عاما، يتبع حجاج السياحة، من محافظة الشرقية، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس، بمدينة تبوك بالأراضي السعودية.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.​