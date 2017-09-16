بدء تلقى تظلمات مسابقة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن المهندس حسام قوشتي، مدير شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرع الوادي الجديد، اليوم السبت، أن الشركة بدأت تلقى تظلمات وظيفة "سائق – سائق معدة ثقيلة - عامل خدمات معاونة" والتي أعلنت نتيجتها منذ عدة أيام، لافتًا إلى تلقي التظلمات لمدة 6 أيام وذلك من السبت الموافق 16/9/2017 وحتى الخميس الموافق21/9/2017 بمقر فرع الشركة (مبنى الحزب الوطني القديم) بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد قوشتى، في بيان له، أنه لن يجري قبول أي أوراق لم تكن سبق تقدمها في الإعلان، وذلك لوجود نص بالإعلان بهذا الشرط، ولن يلتفت للطلبات التي تُقدم باليد أو التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان، وقد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها، وللجنة تقدير الظروف الطارئة بعد العرض على السلطة المختصة.

وأضاف، أنه سيجرى عمل نموذج للرد على المتقدم سواء المقبول أو المرفوض، ويتم إعلانه بالخطاب بعلم الوصول، وأن يقوم المتظلم بدفع مبلغ وقدره 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية، أسوة بما يتم فيه وزارة التربية والتعليم في نظام الثانوية العامة، على أن يتم رد المبلغ للمتظلم في حالة قبول تظلمه، ويضاف اسمه في كشف التقدم للاختبارات.