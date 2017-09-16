ضبطه في أحضان شقيقته.. السجن 5 سنوات لقاتل صديقه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، اليوم السبت، شابا بالسجن لمدة 5 سنوات؛ على خلفية اتهامه بقتل صديقه بعدما شاهده في وضع مُخل مع شقيقته بدائرة مركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة "محمد.ع" في العقد الثالث من عمره، مُلقاة بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز منيا القمح.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة.ح" نجار، مقيم بدائرة مركز منيا القمح، وأنه استدرج المجني عليه إلى مكان غير مأهول بالسكان، وتعدى عليه بالضرب المُبرح الذي أسفر عن وفاته؛ عقابا على رفضه الزواج من شقيقته.

وكشفت التحقيقات، عن أن المجني عليه والمتهم تربطهما علاقة صداقة قوية من خلال العمل، وذات يوم اعتذر المجني عليه عن الذهاب إلى العمل مع صديقه، قبل أن يعود الأخير إلى منزله ليجده مع شقيقته في وضع مُخل، وخوفًا من فضح أمرهما أمام الناس، ترك المتهم صديقه" المجني عليه" ينصرف، وطالبه بالارتباط رسميًا من شقيقته، وعندما رفض تخلص منه، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.