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مواعيد تسليم الوحدات السكنية الجديدة لأهالي "مأوى الصيادين" بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

مواعيد تسليم الوحدات السكنية الجديدة لأهالي "مأوى الصيادين" بالإسكندرية (صور)

01:10 م السبت 16 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، عن الانتهاء من إنشاء وتجهيز 8 عقارات ضمن مساكن "طلمبات الماكس"، وذلك في إطار مشروعات تطوير العشوائيات وتحسين أوضاع قاطنيها.

وكشف المحافظ عن بدء تسليم الوحدات السكنية لأهالي عشوائيات مأوى الصيادين على مرحلتين، الأولى في 30 سبتمبر الجاري وتتضمن 96 وحدة، والثانية في 30 أكتوبر المقبل بواقع 96 وحدة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ برفقة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات، اليوم السبت، لمشروع مساكن طلمبات الماكس بحي العجمي، للوقوف على أُنجز من أعمال.

وكلف نائب وزير الإسكان، المسئولين عن أعمال التنفيذ في المساكن بزيادة عدد العمالة بها لسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للعقارات والوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة العمل بأقصى جهد ممكن.

جدير بالذكر أن مشروع "طلمبات الماكس" هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية، تبلغ مساحة الواحدة منها ٦٣ مترًا.

وخصّصت وزارة الإسكان المشروع لنقل سكان منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية والواقعة على ترعة الخندق بالماكس، والتي تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.

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