٢ يوليو...الحكم في دعوى إلغاء قرار فرض شروط لدخول سيناء
٢ يوليو...الحكم في دعوى إلغاء قرار فرض شروط لدخول سيناء
01:15 م السبت 16 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب - محمود الشوربجي:
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلغاء قرار مدير أمن جنوب سيناء بفرض شروط وإجراءات لدخول المحافظة، للحكم لجلسة 2 يوليو المقبل.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٢٤٠٢٨ لسنة ٧١ قضائية، أيمن عويان المحامي، وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فؤجى بإصدار مدير أمن سيناء، قرارًا بإجراءات تمنع المواطن المصري من الحق الدستوري، الذي كفله له القانون ومنعه من التحرك والتنقل داخل جنوب سيناء.
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