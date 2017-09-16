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الإداري يؤجل دعوى منع نشر أخبار عن الجيش لـ١٠ ديسمبر

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مصراوي Masrawy

الإداري يؤجل دعوى منع نشر أخبار عن الجيش لـ١٠ ديسمبر

01:13 م السبت 16 سبتمبر 2017

الإداري يؤجل دعوى منع نشر أخبار عن الجيش لـ١٠ ديسمبر

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية إلى جلسة ١٠ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق.

ذكرت الدعوى أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.

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