الإداري يؤجل دعوى منع نشر أخبار عن الجيش لـ١٠ ديسمبر
الإداري يؤجل دعوى منع نشر أخبار عن الجيش لـ١٠ ديسمبر
01:13 م السبت 16 سبتمبر 2017
مجلس الدولة
كتب - محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية إلى جلسة ١٠ ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق.
ذكرت الدعوى أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.
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