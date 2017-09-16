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السيسي يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة وسام الجمهورية

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مصراوي Masrawy

يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة وسام الجمهورية

12:48 م السبت 16 سبتمبر 2017

السيسي يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة وسام الجمهورية

السيسي يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة وسا

كتب ـ عاطف سعيد:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة فتح الله الرئيس السابق لهيئة النيابة الإدارية، والتي بلغت ست التقاعد القانوني.

وانتهت ولاية المستشارة رشيدة فتح الله، في رئاسة هيئة النيابة الإدارية، في 13 سبتمبر الجاري، وتمكنت خلال فترة رئاستها، التي استمرت 75 يوم، من اتخاذ عدة قرارات مهمة، منها وقف مسابقة تعيينات ''كاتب رابع'' بالهيئة عقب الجدل، الذي أثير حولها والتجاوزات، التي شابتها.

أدت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، وذلك عقب قرار تعيينها خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله، التى أحيلت للتقاعد لبلوغها السن القانونية للمعاش والمحددة قانونا بـ70 عاما

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