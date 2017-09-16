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الأمن يداهم منزلاً للاتجار في البشر.. والقبض على ٢٠ شخص بعزبة الهجانة

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مصراوي Masrawy

الأمن يداهم منزلاً للاتجار في البشر.. والقبض على ٢٠ شخص بعزبة الهجانة

12:44 م السبت 16 سبتمبر 2017

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كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

على طريقة فيلم المتسول؛ داهم ضباط مباحث الأحداث؛ منزلاً بعزبة الهجانة؛ يُديره عاطل لإيواء المتسولين وإجبارهم على التسول مقابل السماح لهم بالمبيت وضبطت أجهزة الأمن نحو ٢٠ متسولاً من الأطفال الأحداث والبالغين؛ وضبط أدوات خاصة بالتسرب وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحقيق.

التفاصيل بدأت بمعلومات وردت لضباط إدارة رعاية الأحداث تفيد بقيام المدعو "جمال.ا"، و شهرته "جمال الطيب"، 52 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة باستقطاب الصبية الأحداث والبالغين من ذوي السوابق واستغلالهم في أعمال التسول وإيوائهم بمسكنه وتحريضهم على عدم العودة لذويهم مستغلاً حالة ضعفهم مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.

داهمت قوة أمنية من مباحث الأحداث بقيادة المقدم مصطفى طه، رئيس المباحث، منزل المتهم وتمكن الضباط من ضبطه وبصحبته زوجته "حنان.ع"، 39 سنة، ربة منزل و 11 من أبنائها وهم "السيد"، 20 سنة، و"دنيا" 18 سنة، و"فاطمة"، 15 سنة، و "رحمة"، 13 سنة، و"هايدي"، 11 سنة، و "شروق"، 10 سنوات، و "رنا"، 10 سنوات، و" فرحة"، 9 سنوات، و "حبيبة"، 8 سنوات، و"شهد"، 5 سنوات، و"أحمد"، 4 سنوات.

و ضُبط بصحبتهما كل من "جمالات.ح"، 26 سنة، ربة منزل، ومقيمة البداري بأسيوط، وابنتها "دعاء"، 3 سنوات، و "بسملة"، 5 سنوات، و"فرج.م"، 20 سنة، عاطل، مقيم مينا البصل الإسكندرية، و "محمد سمير"، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة القديمة، و "إسلام.م"، 20 سنة، عاطل، و"جمعة.ت"، 14 سنة، عاطل، ومقيم شارع الممثل من عزبة الهجانة.

وعثرت قوات الأمن داخل المنزل على 2 كرسي متحرك خاص بالمعاقين و 2 عكاز لاستخدامهم في أعمال التسول وأوراق مدون عليها عبارات لاستعطاف المارة ومبالغ مالية عبارة عن ( 10 دولار أمريكي و5 ريال سعودي و110 جنية و 7 هواتف محمولة.

اعترف المتهم بقيامه بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية باستقطاب الصبية الأحداث والبالغين من ذوي السوابق واستغلالهم في أعمال التسول نظير إيوائهم بمنزلهما.

وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال التسول واستجداء المارة والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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