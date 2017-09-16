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ضبط عامل بحوزته 30 كيلو بانجو بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل بحوزته 30 كيلو بانجو بأسيوط

12:53 م السبت 16 سبتمبر 2017

ضبط عامل بحوزته 30 كيلو بانجو بأسيوط

نبات البانجو

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، القبض على عامل بحوزته 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "عبدالرحمن.م.ع" 26 سنة، عامل، هارب من سجن بالمؤبد، وبحوزته 15 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن 30 كيلو جرام، و13 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 150جرامًا، و2 هاتف محمول، وميزان حساس ومبلغ مالي.

بمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.

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