إزالة تعديات على 10 أفدنة بقرية أسطال بسمالوط في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، تعديات واقعة على 10 أفدنة وذلك بناحية كوم النمرود التابع لقرية أسطال.

وقال اللواء ناصر فتحي، رئيس المدينة: "إن الإزالات جرت تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة من وزارة الآثار من خلال حملة مكبرة بمعاونة قوات الأمن".

وأضاف، أن الوحدة المحلية شنت أيضًا حملة مكبرة لإزالة التعديات على النيل بقرية جبل الطير القبلية التابعة لقرية بني خالد، بمعاونة قوات الأمن، وجرى إزالة عدد 23 حالة تعدٍّ على جسر طرادي النيل "أملاك دولة" ومساحتها 2600م، بواقع 15 قيراطًا.