أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على 10 أفدنة بقرية أسطال بسمالوط في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على 10 أفدنة بقرية أسطال بسمالوط في المنيا

12:50 م السبت 16 سبتمبر 2017

إزالة تعديات على 10 أفدنة بقرية أسطال بسمالوط في المنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، تعديات واقعة على 10 أفدنة وذلك بناحية كوم النمرود التابع لقرية أسطال.

وقال اللواء ناصر فتحي، رئيس المدينة: "إن الإزالات جرت تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة من وزارة الآثار من خلال حملة مكبرة بمعاونة قوات الأمن".

وأضاف، أن الوحدة المحلية شنت أيضًا حملة مكبرة لإزالة التعديات على النيل بقرية جبل الطير القبلية التابعة لقرية بني خالد، بمعاونة قوات الأمن، وجرى إزالة عدد 23 حالة تعدٍّ على جسر طرادي النيل "أملاك دولة" ومساحتها 2600م، بواقع 15 قيراطًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 30 حالة تعد على أرض أملاك الدولة في المنيا

    أخبار

  • إزالة 539 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

    أخبار

  • بعد اختفاء 32 قطعة آثرية.. خطة لتطوير المخازن المتحفية بالأقصر

    أخبار

  • مصادر بـ"الآثار": الكشف الجديد قد يقود لاكتشاف مدينة أثرية

    أخبار

إعلان

d3dd09faf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد