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بالصور.. وزير النقل يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري طما

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير النقل يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري طما

12:38 م السبت 16 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن، والمحاسب كمال شلبي، سكرتير مساعد المحافظة، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية بمحور كوبري طما العلوي على النيل.

وشدد وزير النقل على الشركة المنفذة للمشروع سرعة إنتهاء الأعمال المتبقية في جسم الكوبري خلال شهر فبراير المقبل حتى يتم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع.

كما شدد الوزير على الشركة المنفذة تأمين مجرى النيل أسفل الأعمال الإنشائية القائمة بالكوبري حتى لا تتأثر الملاحة بالنيل.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير النقل تفقد ومتابعة مشروع إعادة رصف الطريق الزراعي "سوهاج - جرجا" والقطاعين الرابع والخامس بالطريق الصحراوي الغربي "سوهاج - نجع حمادي" للوقوف على آخر ما تم إنجازه بتلك المشروعات وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

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