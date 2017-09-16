رئيس جامعة القاهرة يتفقد حرم الجامعة.. ويؤكد: تحية العلم لفتة طيبة

كتب-محمد قاسم

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بحرم الجامعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الدراسي الأولى.

ونفى الخشت، زيادة في مصروفات المدن الجامعية بالجامعة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والشركات لتقديم الدعم للطلاب، خاصة غير القادرين.

وقال رئيس الجامعة إن التكلفة الحقيقية لمصروفات طلاب المدن الجامعية فقط شهريا تصل إلى 22 مليون جنيه، أما فروق التغذية فتصل إلى 52 مليون جنيه شهريًا، بينما الجامعة ملتزمة بالمصروفات المطبقة سابقًا وقدرها 165 جنيها شهريًا للطالب.

وأوضح الخشت، خلال الجولة التفقدية لحرم جامعة القاهرة، أن أداء تحية العلم لفتة طيبة من أجل إثراء الروح الوطنية لدى الطلاب، موجهًا رسالته للطلاب بالاجتهاد في المذاكرة وأنه لا مانع من ممارسة الأنشطة الطلابية، موضحًا أنه على الطلاب الدمج بين المذاكرة والاجتهاد والقيام بالأنشطة الطلابية من أجل تنمية المهارات اللازمة لجعله خريجا قادرا على المنافسة بين نظرائه.

وأكد أن من أهداف جامعة الجيل الرابع جعل الطالب مهتمًا بالبحث العلمي من خلال الاطلاع على بنك المعرفة المصري، وكذلك ميكنة بيانات الطالب ودفع المصروفات أحد أهداف الجامعة في الوقت الحاضر.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفقد صباح اليوم، السبت، حرم جامعة القاهرة للتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الجامعى الجديد، من خلال حفل استقبال لطلاب الجامعة الجدد والقدامى من خلال إدارة رعاية الشباب بالجامعة.​