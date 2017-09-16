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مدبولي و"الوزير" يتابعان تدشين مدينة العلمين الجديدة نهاية أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

مدبولي و"الوزير" يتابعان تدشين مدينة العلمين الجديدة نهاية أكتوبر المقبل

12:38 م السبت 16 سبتمبر 2017

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الآثار: ضبط 3 غدارات تعود للعصر العثماني أثناء تهريبها إلى اسطنبول

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كتبت- ندى الخولي:

عقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، ضم مسئولي الوزارة والهيئة لمتابعة ترتيبات الاحتفالية التي ستُقام بمناسبة مرور 75 عامًا على معركة العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة، والتي من المقرر أن تقام نهاية شهر أكتوبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وكبار المسئولين من عدد من الدول المختلفة.

وتابع مدبولي، والوزير، تجهيز موقع الاحتفال بمنطقة الكورنيش بالمدينة.

وأكد وزير الإسكان، على شركة المقاولات المُنفذة للمشى السياحي، ضرورة الانتهاء من 1 كم من الكورنيش على الأقل.

كما أشار مدبولي، إلى أنه يتم إعداد العرض الذي سيتم تقديمه خلال الاحتفالية، ويوضح المخطط العام للمدينة، واستخدامات الأراضي، وفرص الاستثمار المتاحة بها، بجانب التنسيق مع عدد من المستثمرين الذين سيتم دعوتهم لحضور الاحتفال بتدشين مدينة العلمين الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.​

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