إذا كنت تبحث عن مكان هادئ للعيش.. فهذه هي أقل المدن توترًا

إذا كنت تبحث عن مكان هادئ للعيش.. فهذه هي أقل المد

كتب- أحمد عصام روّاي:

أصدرت شركة "ZipJet" نتيجة دراسة قامت بها من أجل التعرف على أقل المدن توترًا وأحسنها من حيث مستوى المعيشة، حيث تهتم الشركة بالابتكارات التي ترفه عن الناس وتجعل حياتهم أكثر سهولة وأقل توترًا.

وحسب ما ذكره موقع "CNN" وموقع "Huffington Post UK" كانت معايير اختيار وترتيب تلك المدن متعددة ومنها عدد السكان ومستوى الدخل والتلوث ومستوى المعيشة والمساحات الخضراء وغيرها من وسائل الرفاهية.

,جاءت قائمة أقل المدن توترًا كالآتي:

1- ميونيخ في ألمانيا.

2- بوردو في فرنسا.

3- شتوتجارت في ألمانيا.

4- هانوفر في ألمانيا.

5- بيرن في سويسرا.

6- هامبورج في ألمانيا.

7- جراس في النمسا.

8- إيدينبرو في سكوتلاندا.

9- هامبورج في ألمانيا.

10- لوكسمبورج في لوكسمبورج.