حكم الأهلي والجيش «تخصص مشاكل»| يخرج في حماية الأمن بدوري «المظاليم»

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يبدو أن الحكم أحمد حمدي، لا يمتلك من القدرات ما يكفيه ليكون قاضيا بالملاعب المصرية، فهو ظهر في أول اختبارين له بالموسم الجديد 2017-2018، بإمكانيات محدودة للغاية، بعدما وقع في أخطاء كارثية.

الحكم أحمد حمدي، أشعل شرارة الأزمات في الدوري المصري، بعد مرور جولة واحدة فقط من عمر المسابقة، عندما أدار المباراة الافتتاحية للأهلي أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقع الحكم ذو الإمكانيات المحدودة، في أخطاء كارثية أثناء إدارته لمباراة الأهلي أمام الجيش، حيث احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها للطلائع، بينما تغاضى عن احتساب ما لا يقل عن ثلاث ركلات جزاء صحيحة، الأمر الذي تسبب في حالة غليان من جمهور الأهلي ومسئوليه، ليشعل فتيل الأزمة.

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عقب هذه المباراة، تبادل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، التصريحات مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، حيث دافع الأخير عن حكمه مؤكدًا أنه جانبه التوفيق في هذه المباراة، بينما عبد الحفيظ، هاجمه بسبب أخطائه المتكررة وغير المبررة.

رفض عصام عبد الفتاح، فكرة معاقبة الحكم أحمد حمدي، بإيقافه مثلما تردد بأنه تعرض للإيقاف لأجل غير مسمى، حيث أكد رئيس اللجنة، أنه لن يذبح هذا الحكم بسبب مباراة كان غير موفق فيها، وظل يدافع عنه باستماتة.

وأسندت مؤخرًا لجنة الحكام، مباراة الشمس أمام الفنار، في أولى مباريات دوري القسم الثاني "المظاليم"، كونها مباراة سهلة بدون ضغوط، يستطيع الحكم أن يسعيد فيها ثقته بنفسه، إلا أن الحكم خيب كل الآمال بإثارته أزمة جديدة، ليؤكد إمكانياته المحدودة.

ولم يتعلم أحمد حمدي، من أخطائه التي ارتكبها قبل أقل من أسبوع على إدارته مباراة الأهلي والجيش، حيث واصل السقوط بوقوعه في أخطاء كارثية، عندما طرد لاعبا وألغى هدفا، فضلًا عن قرارات عكسية كثيرة، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل ملعب المباراة، عندما حاول الفريق "المجني عليه" الاشتباك معه، لتتدخل قوات الأمن وتحميه من بطش اللاعبين الذين عانوا من قراراته طوال المباراة.