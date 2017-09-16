5 إحصائيات «لا تفوتك» من تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

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وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

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ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

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إحصائيات

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1- أول 3 لقاءات جمعت الفريقين لم تُسجل خلالها أي أهداف، فحسم التعادل السلبي لقاءي ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 1990، قبل أن يحسمها الترجي بركلات الترجيح، كما حلت النتيجة ذاتها في ذهاب نصف نهائي نسخة 2001 بالقاهرة.

2- أول هدف في مواجهات الأهلي والترجي، سجله اليساري كلايتون، اللاعب البرازيلي الحاصل على الجنسية التونسية، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2001 بملعب المنزه بشباك عصام الحضري.

3- محمد أبو تريكة هو صاحب أول أهداف الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، حيث افتتح ثلاثية الأهلي في شباك الترجي بالجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي نسخة 2007.

4- الأهلي والترجي التقيا في نهائي قاري وحيد كان لدوري الأبطال نسخة 2012، وحسمه الأهلي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

5- أسرع هدف في مواجهات الفريقين جاء عن طريق مهاجم الترجي مايكل إينرامو عقب 49 ثانية من انطلاق لقاء الإياب لنصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2010، وهو الهدف الذي أثار جدلاً واسعا كونه سُجل بيد النيجيري.

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