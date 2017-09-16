السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيس النيابة الإدارية السابق (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة.

وأعرب السيسي عن خالص التقدير للمستشارة، لتفانيها في إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع، مشيرا إلى ما قدمته من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتها والتي تميزت بالعطاء والإخلاص.

وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمين للمستشارة فريال حميد قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ثم عقد معها اجتماعا أعرب خلاله عن سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية بالدولة، مؤكدا تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار.

شاهد أيضا

كما شهد الرئيس، أداء حلف اليمين للدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب، نائب وزير السياحة، ووجه لها أطيب التمنيات بالتوفيق في أدائها لمهامها، معربا عن ثقته في كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على العطاء لما فيه صالح الوطن.







