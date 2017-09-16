أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سحر نصر لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر

Google+ Print
سحر نصر لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر سحر نصر لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار، اليوم السبت، ستيفان روماتيه سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك الاستثماري والتنموي بين وفرنسا، خلال الفترة المقبلة، بحضور ستيفاني لافرنكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

وأكدت نصر، في بيان للوزارة، اليوم السبت، قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به من خصوصية، والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية كبرى في مصر للمستثمرين الفرنسيين، في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معبرة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، دعم بلاده لمصر في المجال الاقتصادي، في إطار العمل على تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين اقتصاديا والتي وصلت إلى مستوى من الشراكة.

شاهد أيضا

من جانب آخر، بحثت وزير الاستثمار مع أرمين ميلكونيان سفير جمهورية أرمينيا، الترتيبات لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المقرر عقدها بالعاصمة الأرمينية يريفان، في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، برئاسة الوزيرة عن الجانب المصري، ووزير التنمية والإدارة الإقليمية عن الجانب الأرميني، إذ لم تعقد اللجنة منذ ديسمبر 2005 في القاهرة.

وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين مصر وأرمينيا، موضحة أن العلاقات "المصرية - الأرمينية" شهدت زخما ملحوظا، خاصة مع حرص الجانبين على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، إذ تعتبر اجتماعات هذه اللجنة بمثابة الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية في شتى مجالاتها.

وناقش الجانبان الاتفاقات المنتظر أن توقع خلال اللجنة المشتركة في عدة مجالات، وسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة