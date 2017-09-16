سحر نصر لسفير فرنسا الجديد: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر

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التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار، اليوم السبت، ستيفان روماتيه سفير فرنسا الجديد لدى القاهرة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك الاستثماري والتنموي بين مصر وفرنسا، خلال الفترة المقبلة، بحضور ستيفاني لافرنكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

وأكدت نصر، في بيان للوزارة، اليوم السبت، قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به من خصوصية، والتي تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية كبرى في مصر للمستثمرين الفرنسيين، في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معبرة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، دعم بلاده لمصر في المجال الاقتصادي، في إطار العمل على تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين اقتصاديا والتي وصلت إلى مستوى من الشراكة.

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من جانب آخر، بحثت وزير الاستثمار مع أرمين ميلكونيان سفير جمهورية أرمينيا، الترتيبات لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المقرر عقدها بالعاصمة الأرمينية يريفان، في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، برئاسة الوزيرة عن الجانب المصري، ووزير التنمية والإدارة الإقليمية عن الجانب الأرميني، إذ لم تعقد اللجنة منذ ديسمبر 2005 في القاهرة.

وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين مصر وأرمينيا، موضحة أن العلاقات "المصرية - الأرمينية" شهدت زخما ملحوظا، خاصة مع حرص الجانبين على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، إذ تعتبر اجتماعات هذه اللجنة بمثابة الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية في شتى مجالاتها.

وناقش الجانبان الاتفاقات المنتظر أن توقع خلال اللجنة المشتركة في عدة مجالات، وسبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين.